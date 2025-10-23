نتنياهو يحذر سيموترتش من إثارة ملف الضفة أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير المالية بيتسائل سموتريتش أنه لا يرغب في دفع مسألة السيادة الإسرائيلية في الضفة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء لسموتريتش أن الولايات المتحدة لا ترغب في قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية، موضحا في رسالة إلى الوزير: “عندما يزورنا نائب الرئيس جي دي فانس، لا تضع إصبعك في عينه”.

ويأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست عشية الأربعاء على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست آفي ماوز لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تخالف موقف نتنياهو.

وأفاد سموتريتش أنه كان سينتظر حتى الأسبوع المقبل قبل طرح التشريع، لكنه أشار إلى أن القرار لم يكن بيده وحده.

وأوضحت هيئة البث أن سموتريتش أعرب عن استيائه من ما يعتبره تقاعس نتنياهو تجاه اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية وفرض العقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وأكدت مصادر في الائتلاف أن التشريع لو فشل، فلن يعاد تقديمه قبل مرور ستة أشهر.

وفي رده على تمرير مشروع قانون عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بشأن “تطبيق السيادة في معاليه أدوميم”، دعا سموتريتش نتنياهو إلى تنفيذ السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في بيان له: “سيدي رئيس الوزراء، لقد تكلم الكنيست. لقد تكلم الشعب. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على جميع أراضي يهوذا والسامرة، إرثنا التاريخي، والمضي قدمًا في اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.