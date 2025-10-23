السيسي: نقدر الدور الإيجابي للبرلمان الأوروبي في تعزيز الشراكة مع مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب، في مستهل اللقاء، عن تقديره للدور الإيجابي والداعم الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، وميتسولا على وجه الخصوص، في تعزيز مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.



