300 جنيه تراجعًا في سعر جرام الذهب محليًّا

انخفضت أسعار الذهب بقيمة تصل إلى 300 جنيه فى الجرام عيار 21 داخل الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا فى السوق المحلى إلى 5500 جنيه، بعد أن بلغ مستوى 5800 جنيه منذ ثلاثة أيام.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:44 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4097.40 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحد

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1% في سبتمبر

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

حركة الذهب من بداية العام

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 48.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولار.

