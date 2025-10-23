بروتوكول تعاون بين مستشفيي المنيل التخصصي وطب الأسنان التعليمي بجامعة القاهرة

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، ومستشفى طب الأسنان التعليمي.

يستهدف البروتوكول حصول مستشفى طب الأسنان التعليمي على الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى المنيل الجامعي التخصصي بأقسامها الخارجية والداخلية والطوارئ لاستقبال المرضى الذين تجري لهم عمليات بمستشفى طب الأسنان والذين تستدعي حالتهم الصحية نقلهم لمستشفى المنيل الجامعي، وتلقي العلاج من خلال نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان ورئيس مجلس إدارة مستشفى طب الأسنان التعليمي.

كما يستهدف بروتوكول التعاون، تقديم مستشفى المنيل الجامعي التخصصي الرعاية الطبية للمرضى المحولين من مستشفى طب الأسنان التعليمي من خلال توقيع الكشف والعلاج بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية، وإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وصرف الأدوية للمرضى المقيمين بالقسم الداخلي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن توقيع بروتوكول التعاون بين مستشفى طب الأسنان ومستشفى المنيل الجامعي يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين كلياتها ومستشفياتها الجامعية، وتوحيد الجهود في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى التدريب الطبي والسريري للطلاب، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبشرية بين الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع، ويعزز الدور الريادي لجامعة القاهرة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى طب الأسنان التعليمي يأتي استكمالًا لسياسة الجامعة في التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، والتي تعود بالنفع على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مستشفى المنيل الجامعي سيوفر الدعم الكامل لكافة المرضى المحولين من مستشفى طب الأسنان والتي تستدعي حالاتهم استكمال العلاج بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي وفق أعلى معايير الجودة الطبية المستخدمة.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأسنان التعليمي، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى المنيل الجامعي التخصصي سوف يتيح استقبال مرضى مستشفى طب الأسنان لتلقي الخدمات العلاجية المتخصصة، مما يوسع من نطاق الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الطبية الكبيرة التي يمتلكها المستشفى، لافتًة إلي أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه جامعة القاهرة نحو توحيد الجهود الطبية بين مستشفياتها وكلياتها المختلفة لخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن المرضى.

حضر توقيع بروتوكول التعاون الدكتور حسام حسنى مسعود المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. هاني مختار العسلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، ود. مروة سيد مصطفى مشعل نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، ود. أحمد طلعت عبد العزيز مستشار عميد كلية الطب لشئون المستشفيات، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. أمل محمد سيد نائب المدير التنفيذي لشئون البيئة والخدمات، ود. ايمان احمد فؤاد نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب والتعليم، ود. هشام زايد عبد الفتاح مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، ومن مستشفى طب الأسنان د. شريف علي مدير المستشفى، ود. سامح مخيمر رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين، ود. دينا أحمد مرسي مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، ود. أمنية محمد عبد العزيز مدير العمليات بالمستشفى.

