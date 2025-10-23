الخميس 23 أكتوبر 2025
توروب يدرس إحالة مروان عطية للدكة أمام إيجل نوار

مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو
مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو

قال مصدر داخل النادي  الأهلي: إن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول يدرس تجميد مروان عطية على مقاعد البدلاء في مباراة العودة أمام إيجل نوار بعد غد السبت على أن يتواجد بدلا منه أساسيا المالي أليو ديانج. 

ويبدأ النادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت القادم. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية