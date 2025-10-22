تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية لحادث سير ووفاة أحد أفراد الحراسة

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض موكب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، لحادث سير، في منطقة المخيلي شرق البلاد.

وفاة أحد أفراد الحراسة المرافقين لرئيس الحكومة

وبحسب «بوابة الوسط الليبية»، أكد رئيس مركز شرطة المخيلي العميد الصديق العبيدي، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد أفراد الحراسة المرافقين لرئيس الحكومة، بينما لم يُصب أسامة حماد بأي أذى.

نقل المسؤولين وتقديم الدعم الطبي اللازم

ووفقا لصحيفة «المشهد الليبي»، وصلت مروحية إسعاف إلى منطقة المخيلي لنقل المسؤولين وتقديم الدعم الطبي اللازم.

