الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من عين شمس

البابا تواضروس
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء الملاك ميخائيل بأحمد عصمت عين شمس.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا توماس مطران القوصية ومير.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية ومير. 

البابا تواضروس يتابع ترتيبات الخدمة في إيبارشية إسنا 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يواقيم، ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني الترتيبات الخاصة بالخدمة في إيبارشية إسنا وأرمنت. 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية المنصورة

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الرعوية الخاصة بإيبارشية المنصورة.

