الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية تمدد وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

مدت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.

دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد. 

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

تنفيذا للضوابط الجديدة، الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

رئيس الرقابة المالية: تنظيم الأسواق غير المصرفية مفتاح لتمويل الشركات ونموها


جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا الاقتصاد القومي الاقتصاد التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر التمويل الإستهلاكى

مواد متعلقة

رئيس الرقابة المالية يشارك في حوار مفتوح مع مستثمرين عالميين

الإسكان تطرح 101 ألف شقة لـ منخفضي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة، 8 يوليو

حبس وغرامة، عقوبة تلقي تمويلا من جهاز المشروعات الصغيرة وإنفاقه في غير غرضه

الضريبة المستحقة على مشروعات إيراداتها مليون جنيه سنويا وفقا للقانون

3 حالات تؤدى إلى وقف الترخيص المؤقت وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شروط حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على ترخيص مؤقت

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار نسبي لأسعار الذهب فى مصر، الدولار يتذبذب عالميا، وبروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

الأكثر قراءة

وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

شخصيات يهودية بارزة حول العالم تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة إعمار غزة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية