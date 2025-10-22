احتفالية خاصة بكتاب "الحب والحرب في عيون طفل" بالقومي للترجمة

شهدت قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة أمس احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أصدر المركز احتفاء بها كتاب "الحب والحرب في عيون طفل" باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص المركز على تعزيز قيم الانتماء والوطنية من خلال الأدب والفنون، وتسليط الضوء على رؤية الطفل المصري للحرب والسلام وما تحمله من معانٍ إنسانية ووطنية.

القومي للترجمة

وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت الدكتورة رشا صالح، مديرة المركز القومي للترجمة، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر هو احتفال بقوة الإرادة المصرية التي استعادت الكرامة ورفعت راية النصر عالية، مشيرةً إلى أن هذا اليوم يعلّم أبناءنا معاني البطولة والعطاء، ويجسد قيم الوفاء والانتماء للوطن.

وأضافت إن المركز القومي للترجمة يحرص دائمًا على دعم الوعي الوطني من خلال الثقافة التي تجمع بين الحب والسلام، معبرةً عن سعادتها بوجود الأطفال المشاركين في الفعالية، ومؤكدة أن الاحتفاء بانتصارات أكتوبر هو احتفاء بالمستقبل أيضًا، لأن هؤلاء الأطفال هم امتداد لروح الأبطال الذين صنعوا النصر.

وشهدت الفعالية مشاركة طلاب مدرسة سان جون الذين قدموا مجموعة من العروض الموسيقية والفنية تضمنت العزف والغناء مصحوبًا بلغة الإشارة وأداء السمسمية، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية المصرية.

وشارك أيضًا الكاتب عبده الزراع بقراءة من كتاب "الحب والحرب في عيون طفل"، مقدّمًا للأطفال نموذجًا من الأدب الوطني في أبسط صوره، بينما قدّمت الدكتورة منى النموري فقرة حكي للأطفال حملت قيم البطولة والانتماء في قالب قصصي ممتع.



كما تخللت الاحتفالية فقرة عرض عرائس (مابت) مستوحاة من أحداث الكتاب، جذبت أنظار الأطفال وجعلتهم يعيشون تفاصيل القصة بطريقة تفاعلية تجمع بين الفن والخيال قدمتها أمل عبد الفتاح.

