ضبط عصابة سرقة الموتوسيكلات في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة المعادي.

سرقة الدراجات النارية بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط عاطل قام بسرقة دراجة نارية أثناء توقفها، مستخدمًا أسلوب "توصيل الأسلاك" لتشغيلها.

وأرشد عن ثلاثة من عملائه في محافظة الفيوم، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 8 دراجات نارية يُشتبه في كونها مسروقة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

