حوادث

إحالة سائق دهس قائد دراجة نارية في مدينة نصر للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق سيارة أجرة متهم بصدم دراجة نارية مما أسفر عن مصرع قائدها للمحاكمة الجنائية.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي شديد ومن ثم الوفاة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الخدمات المعنية تفيد بوقوع حادث مروري بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة بخارية مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة وكذلك قائدها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية