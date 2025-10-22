الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

32 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية

تتضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

وتجاوز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 32 مليار دولار وسيزداد مستقبلًا، حيث أظهرت مصر مرونة كبيرة ونجاحًا في تطوير جودة منتجاتها الزراعية ما عزز صادراتها لأوروبا.

ويترأس الرئيس السيسي اليوم الأربعاء وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

