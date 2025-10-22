عبد الباسط لـ"المرتل" ورفعت وشعيشع لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل والمجود

تلاوات القارئ الشيخ / عبد الباسط عبد الصمد

06:00 — ما تيسر من سورتي المائدة - الأنعام (28 ق)

08:54 — ما تيسر من سورة الأنعام (28 ق)

10:00 — ما تيسر من سورة الأنعام (30 ق)

10:45 — ما تيسر من سورتي الأنعام - الأعراف (30 ق)

12:59 — ما تيسر من سورة الأعراف (27 ق)

14:16 — ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)

21:31 — ما تيسر من سورتي الأعراف - الأنفال (29 ق)

01:00 — ما تيسر من سورتي الأنفال - أول التوبة (29 ق)

02:27 — ما تيسر من سورة التوبة (29 ق)

02:59 — ما تيسر من سور التوبة - أول يونس (29 ق)

03:31 — ما تيسر من سورتي يونس - هود (30 ق)

فقرة المصحف المرتل برواية ورش

الساعة 20:58 التلاوة من آية 102 إلى آية 150 من سورة الأنعام تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 24 دقيقة

الختمة المرتلة 01:49 — الشيخ محمود صديق المنشاوي

من الآية 12 إلى الآية 132 من سورة البقرة

تلاوات القرآن المجود ليوم الأربعاء

08:00 صباحًا — الشيخ أبو العينين شعيشع ما تيسر من سورة آل عمران (30 ق)

17:37 (قرآن المغرب) — الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي هود / قصار السور (40 ق)

23:11 (قرآن السهرة) — الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة النور (43 ق)

00:15 (بعد منتصف الليل) — الشيخ أحمد أبو المعاطي ما تيسر من سورة إبراهيم (44 ق)

04:03 (قبل الفجر) — الشيخ حمدي الزامل

ما تيسر من سورتي التحريم / الحاقة (30 ق)

