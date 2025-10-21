افتتاح معرض الكتاب السنوي بجامعة الأزهر بتخفيض يصل 25%

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بمقر المكتبة المركزية بالجامعة، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، بتخفيضات تصل إلى 25٪ على مختلف الإصدارات.

افتتاح معرض جامعة الأزهر

حضر الافتتاح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومحمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، وأحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية، وصلاح سالم، منسق المعرض، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الدكتور خالد أبو الليل عن سعادته بالتعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، وأن هذا التعاون يأتي تعزيزًا لدور الثقافة والمعرفة في بناء الوعي وتنمية المجتمع. وأوضح أن الهيئة تمد أياديها للتعاون مع جامعة الأزهر وجميع الجامعات المصرية انطلاقًا من إيمانها بأن الجامعات هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وفق رؤية مصر 2030، من خلال إتاحة المعرفة وتوفير الكتب بأسعار مخفضة تخدم الباحثين والطلاب.

أسعار مخفضة للكتب

من جانبه، أشاد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود بتنظيم المعرض وبثراء محتواه الثقافي، مشيرًا إلى أن المعروضات تشمل كتبًا في مختلف المجالات العلمية والشرعية والأدبية والتاريخية، إضافة إلى كتب التراث وكتب الأطفال والكتب الأجنبية، بما يسهم في إثراء الفكر الطلابي وتنمية مهارات البحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة حرص الأزهر الشريف على تنظيم مثل هذه المعارض بصفة منتظمة في مختلف قطاعات الجامعة، سواء في فرع البنين بمدينة نصر، أو فرع البنات بالدراسة، أو في الوجهين البحري والقبلي، لتوفير المناخ الملائم للطلاب والباحثين للوصول إلى مصادر المعرفة بسهولة ويسر.

ويُذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ويشهد إقبالًا واسعًا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، لما يوفره من تنوع في الإصدارات وتخفيضات كبيرة تسهم في دعم العملية التعليمية والثقافية داخل جامعة الأزهر.

