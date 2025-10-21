زكي عبد الحميد رئيسًا للجنة التمويل بتطوير الإعلام ودينا عثمان مقررًا

عقدت لجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

اختيار رئيس ومقرر اللجنة



شهد الاجتماع اختيار زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيسًا للجنة، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، مقررة لها.



مناقشة خطة العمل وتوزيع المهام

ناقش الحضور خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من محاور العمل الرئيسية، إلى جانب توزيع المهام على الأعضاء بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، تمهيدًا لتقديم ورقة عمل متكاملة وشاملة.

تطوير منظومة التمويل الإعلامي

أكد أعضاء اللجنة أهمية وضع آليات عملية لتطوير منظومة التمويل داخل المؤسسات الإعلامية، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية للوسائل الإعلامية المصرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

الاستفادة من التجارب الدولية

وشدد الأعضاء على ضرورة دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتمويل الإعلام، والاستفادة منها في بناء نموذج مصري متكامل يوازن بين الأهداف التنموية والمردود الاقتصادي.



مشاركة أعضاء اللجنة

شارك في الاجتماع كل من: خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

