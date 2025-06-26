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أخبار مصر

بدء عودة إمدادات الغاز التدريجية إلى القطاعات الصناعية ومصانع الأسمدة

البترول، فيتو
البترول، فيتو

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة، لمتابعة بدء عودة واستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية، والبدء الفعلي في ضخ الغاز تدريجيا لكافة  القطاعات الصناعية بالسوق المحلي تباعا اعتبارا من صباح اليوم، والاطمئنان على انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء.

تنسيق كامل بين وزارة البترول والجهات المعنية في انتظام الإمدادات 

كما تابع الوزير السيناريوهات التشغيلية المختلفة للشبكة خلال الفترة المقبلة، واطمأن على انتظام تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات المعنية في إطار المحور الرابع من استراتيجية عمل الوزارة، وأوضح أن هذا العمل التكاملي جاء بدعم ومتابعة حكومية متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مما ساهم في عبور الأزمة الأخيرة بكفاءة، والتعامل مع المتغيرات الطارئة  لضمان استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي.

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