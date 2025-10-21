الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إسرائيل تعلن التعرف على جثة الرائد طال حايمي

مسلح من حماس أمام
مسلح من حماس أمام سيارة للصليب الأحمر،فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، التعرف على جثة الرائد طال حايمي بعد أن قامت حركة حماس بإعادتها إلى إسرائيل مساء الاثنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الرائد حايمي، الذي كان قائد فرقة الاستعداد في كيبوتس نير إسحاق، قتل في معركة أثناء اشتباكه مع مقاتلي حماس صباح يوم السابع من أكتوبر، واختطفت الحركة جثته حينها.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد اعلنت أنها سلمت  جثمان أحد الرهائن في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ليوم الاثنين (1700 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد انتشال الرفات الأحد الماضي.

وكانت "حماس" سلّمت، في وقت متأخر السبت، جثتين لرهينتين كانا محتجزين في غزة، وأعلنت إسرائيل، الأحد، تعرفها على هوية الجثة الأولى.

وتجري حماس عمليات بحث تحت الأنقاض في غزة، وتسلم بين الحين والآخر الجثث التي تعثر عليها، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتسببت أزمة رفات الرهائن بتوترات أدت إلى مخاوف بشأن انهيار وشيك لاتفاق غزة، وسط ضغوط دولية لمتابعة الاتفاق.
 

