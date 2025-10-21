الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، عن عدد من قرى مركز نبروه.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي “ ميت عباد، أفنيش، كفر الدكروري، أبيستو”، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً.

سبب انقطاع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الانقطاع يأتي لإجراء أعمال ربط خط طرد قطر 10 بوصة لمحطة صرف ميت عباد/نبروه، ضمن أعمال الصيانة والتطوير التي تنفذها الشركة لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة  المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال

