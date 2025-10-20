ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسجائر مجهولة المصدر  بالقليوبية 

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسجائر مجهولة المصدر خلال حملات مكثفة استهدفت الأسواق ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وتعليمات الدكتور عزت عيد مدير مديرية التموين بالقليوبية بتشديد الرقابة على تداول السلع والمواد البترولية لضبط الأسواق ومنع التلاعب.

وأسفرت الحملة القليوبية عن ضبط كمية 9180 لتر سولار بدون فواتير وضبط عدد 1907 علبة سجائر مجهولة المصدر كما تم ضبط عدد 55 أسطوانة بوتاجاز تجاري وعدد 3 أسطوانات بوتاجاز منزلي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

