السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الزيتون

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة ترويج المخدرات، وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة الزيتون.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مسجل خطر يقوم بالترويج للمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وبفحص الفيديو والتحري عن الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبيّن أنه مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، وسلاح أبيض.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

