فاروق حسني يهنئ محمد سلماوى على اختياره الشخصية الثقافية بمعرض الشارقة

علق الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، على اختيار الكاتب الكبير محمد سلماوى كالشخصية الثقافية لعام 2025 في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:"اتقدم بخالص التهنئة إلى الصديق العزيز والكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوي بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية لعام ٢٠٢٥ في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وهو تكريم رفيع يليق بمكانته الأدبية كأحد رموز المشهد الثقافي العربي، صوتًا للفكر المستنير، وقلمًا حمل على عاتقه مسؤولية الكلمة الحرة والوعي الإنساني.متمنيًا له دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء ووافر الصحة والعافية."

محمد سلماوي شخصية معرض الشارقة الدولي للكتاب

وكانت هيئة الشارقة للكتاب أعلنت اختيار الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي "شخصية العام الثقافية" للدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، تقديرا لمسيرة أدبية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدّم خلالها إسهامات رفيعة في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

وتنطلق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة.

ويشارك فيها أكثر من 80 ضيفا عربيا من 20 دولة، منهم أكثر من 20 كاتبًا وأديبًا إماراتيًا، يمثلون نخبة من رموز الفكر والأدب والفن والبحث الأكاديمي في العالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.