الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فاروق حسني يهنئ محمد سلماوى على اختياره الشخصية الثقافية بمعرض الشارقة

الكاتب الكبير محمد
الكاتب الكبير محمد سلماوي

علق الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، على اختيار الكاتب الكبير محمد سلماوى كالشخصية الثقافية لعام 2025 في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:"اتقدم بخالص التهنئة إلى الصديق العزيز والكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوي بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية لعام ٢٠٢٥ في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

 وهو تكريم رفيع يليق بمكانته الأدبية كأحد رموز المشهد الثقافي العربي، صوتًا للفكر المستنير، وقلمًا حمل على عاتقه مسؤولية الكلمة الحرة والوعي الإنساني.متمنيًا له دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء ووافر الصحة والعافية." 

محمد سلماوي شخصية معرض الشارقة الدولي للكتاب

وكانت هيئة الشارقة للكتاب أعلنت اختيار الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي "شخصية العام الثقافية" للدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، تقديرا لمسيرة أدبية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدّم خلالها إسهامات رفيعة في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

وتنطلق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل،  بمركز إكسبو الشارقة. 

ويشارك فيها أكثر من 80 ضيفا عربيا من 20 دولة، منهم أكثر من 20 كاتبًا وأديبًا إماراتيًا، يمثلون نخبة من رموز الفكر والأدب والفن والبحث الأكاديمي في العالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب الكبير محمد سلماوي معرض الشارقة الدولي للكتاب فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية