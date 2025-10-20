الإثنين 20 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

رمضان 2026، عرض مسلسل "وننسى اللي كان" لـ ياسمين عبد العزيز في 30 حلقة

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

ومن المحتمل أن تشهد أحداث هذا العمل خلافات دائمة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، بعكس قصص الحب التي شهدتها الأعمال التي جمعتهما من قبل.

 

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

 ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها  “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”.

  المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

 وكانت ياسمين قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

استعداد للعودة إلى السينما

على صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، في إطار كوميدي يراهن على خفة ظلها وحضورها المعروف.

 

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم «الأبلة طم طم» (2018) تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته عدد من الكوميديانات أبرزهم حمدي المرغني وبيومي فؤاد.

ياسمين عبدالعزيز مسلسل وننسي اللي كان كريم فهمي اخبار الفن

