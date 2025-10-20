الإثنين 20 أكتوبر 2025
رسالة مؤثرة من عبير صبري لأطفال غزة

عبير صبري، فيتو
قالت الفنانة عبير صبري، إنها تتمنى أن تقدم عملا فنيا عن أطفال غزة، مؤكدة أن العالم أجمع كان داعم لأهل غزة، والفلسطينيين شعب قوي وليس ضعيفا.

 

وأضافت في تصريحات تلفزيونية خلال تواجدها في مهرجان الجونة: “الشعب المصري كان حاسس بشعب غزة”، مشيدة بصمود أهل غزة من نساء وأطفال ورجال.

 

مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم الأمريكي فرانكشتاين - FRANKENSTEIN إخراج غييرمو ديل تورو، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي، وكان في مقدمة الحضور الفنانة ليلى علوي والفنان نيقولا معوض.


مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

