البابا تواضروس: الله يريد السلام للجميع وسط الأحداث الجارية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الله يريد السلام للجميع، خاصة في وسط كل الأحداث الجارية في العالم.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني في تصريحات له، على أن مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يعتبر فرصة قوية للتعرف على الكنيسة الأرثوذكسية وتاريخها.

وأشار البابا تواضروس إلى أن مجمع نيقية علمنا روح الوحدة والترابط، تبادل الآراء وفكرة التلمذة، وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بحكمة الدولة المصرية في التعامل مع القضية ودورها التاريخي في وثيقة السلام.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جنوبي ألمانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، إن الأنبا ديسقورس، قدم لقداسة البابا تواضروس تقريرًا عن خدمته في جنوبي ألمانيا والدير.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا باڤلوس أسقف اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا باڤلوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بخدمته في اليونان.

البابا تواضروس: الرئيس السيسي تمسك بإحلال السلام في المنطقة

رحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، في شرم الشيخ، أرض السلام، بجهود مصرية كبيرة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وإذ تبارك الكنيسة هذه الاتفاقية، التي تضمن إنهاء المأساة الإنسانية متعددة الأوجه التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار عامين، تثمن الدور المحوري للدولة المصرية، بكل مؤسساتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يدخر جهدًا لإنهاء هذا الوضع الكارثي وتمسك بإحلال السلام في المنطقة، بموقف شريف، مشرف، واضح، وثابت.

نصلي لإلهنا، رئيس السلام، أن يُحِلَّ سلامَه الأبدي على منطقتنا، وأن يبارك كل صناع السلام، ويعطي طمأنينة واستقرارًا للعالم بأسره.

