النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق

حذرت وزارة النقل من بعض السلوكيات على الطرق والتى تهدد سلامة الركاب ومستخدي الطرق

وتاتى هذا الخطوة من جانب النقل في اطار الحملة الإعلامية التي اطلقتها وزارة النقل تحت شعار سلامتك تهمنا والتي تهدف الى التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

ناشدت الوزارة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الامان وعدم الفحص الدوري على السيارات وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والاطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات وكذلك استخدام البعض للهاتف المحمول اثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

كما تهدف الحملة الى التوعية من ان الالتزام بالارشادات المرورية لاتساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين

