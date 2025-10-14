الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق

الطرق
الطرق

حذرت وزارة النقل من بعض السلوكيات على الطرق والتى تهدد سلامة الركاب ومستخدي الطرق  

وتاتى هذا الخطوة من جانب النقل في اطار الحملة الإعلامية التي اطلقتها وزارة النقل تحت شعار سلامتك تهمنا  والتي تهدف الى التوعية  من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة والتي تتسبب في  تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح.

ناشدت الوزارة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر  السلوكيات السلبية  التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في  تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح وذلك مثل  عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام  الامان وعدم الفحص الدوري على السيارات وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والاطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات وكذلك استخدام البعض للهاتف المحمول اثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق  وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى  بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

كما تهدف الحملة الى التوعية من ان الالتزام بالارشادات المرورية  لاتساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحارات المرورية الارشادات المرورية السير عكس الاتجاه السلوكيات السلبية المساءلة القانونية

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية