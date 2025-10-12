العرض الخاص لـ"أوسكار - عودة الماموث" كامل العدد بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

أقيم خلال الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم "أوسكار عودة الماموث" بحضور فريق الفيلم، المنتجين محمد الشريف ومحمد طنطاوي والمخرج هشام الرشيدي والفنانين أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا وأحمد البايض، والمؤلفين كريم هشام وأحمد حليم وحامد الشراب ومصطفى عسكر، والمطربة جنات التي قدمت أغنية الفيلم.

العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

كذلك شهد العرض الخاص حضورا مكثفا من جانب نجوم الفن والإعلام والرياضة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لفريق الفيلم، ومنهم أمير كرارة ومصطفى قمر وسوزان نجم الدين وأحمد خالد صالح والمخرج شادي علي وشيكابالا وآخرين.



كما شهد العرض الخاص حضورا كبيرا من جانب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث أشاد الحضور بالمستوى العالي للفيلم الذي احتوى على جرعة مكثفة من مشاهد الأكشن والتشويق، بالإضافة إلى مشاهد دراما مؤثرة ولحظات أكشن صعبة ولمحات كوميدية.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث قد أطلقت مؤخرا الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

“أوسكار - عودة الماموث” فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

