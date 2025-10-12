عمرو الحديدي: سوروب مدرب قوي الشخصية وسيعيد الانضباط في الأهلي

قال عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، إن البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق الأحمر لم يقدم أي شيء يُذكر خلال فترته مع الأهلي، مؤكدًا أن عماد النحاس كان أفضل منه في توظيف اللاعبين والتعامل النفسي معهم.

وأضاف الحديدي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن المدير الفني الجديد للأهلي، ياس سوروب، معروف بشخصيته القوية وقدرته على فرض الانضباط داخل أي فريق يقوده، مشيرًا إلى أن ذلك ما يحتاجه الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن محمد الشيبي، ظهير أيمن نادي بيراميدز، هو الأفضل في إفريقيا في مركزه، نظرًا لثبات مستواه وقوته الدفاعية والهجومية.

وتابع الحديدي أن رحيل رامي ربيعة عن الأهلي كان خطأ كبيرًا، موضحًا أنه أفضل من المغربي أشرف داري، الذي يرى أنه لا يصلح لتمثيل النادي الأهلي، في المقابل أشاد بمحمد إسماعيل مدافع الزمالك ووصفه بأنه “جريء ولا يخاف”.

واختتم الحديدي حديثه متسائلًا: “ليه ما نعرفش نفرح؟ صعدنا كأس العالم والمفروض نفرح، ليه بنقعد ننتقد في كابتن حسام حسن والجهاز الفني؟ سيبونا نفرح وخلوا حسام يفرح بنجاحه”٠

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.