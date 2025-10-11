الولايات المتحدة: لن يتم نشر عسكريين أمريكيين في غزة

أكد قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر بعد زيارته لقطاع غزة، أنه لن يتم نشر عسكريين أمريكيين مباشرة داخل المنطقة الفلسطينية لمراقبة تنفيذ اتفاقيات السلام.

مركز التعاون المدني العسكري

وقالت "سنتكوم" نقلا عن القائد في بيان على منصة "إكس": "عدت للتو من غزة للإبلاغ عن التقدم في إنشاء مركز التعاون المدني العسكري الذي تترأسه القيادة المركزية الأمريكية.. سيعمل المركز على تنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد الصراع.. سيتم تنفيذ هذه الجهود الرائعة دون وجود عسكريين أمريكيين في غزة".

زيارة قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية غزة

ووفقا لما ذكرته الصحفية جينيفر غريفين من قناة "فوكس نيوز"، رافق كوبر في زيارته للقاعدة العسكرية الإسرائيلية في غزة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، للتحقق من تنفيذ انسحاب القوات المتفق عليه.

وأوضحت في منشور على منصة "إكس" أن كليهما عاد بالفعل إلى دولة الاحتلال.

بعثة دولية يشارك فيها ما يصل إلى 200 جندي أمريكي

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن مراقبة الامتثال لاتفاقيات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستتم في إطار بعثة دولية يشارك فيها ما يصل إلى 200 جندي أمريكي متمركزين بالفعل في الشرق الأوسط.

وأفادت تقارير إخبارية يوم أمس الجمعة بنشر فريق عمليات عسكري أمريكي في قاعدة "حتسور" الجوية الإسرائيلية قرب أسدود، لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بوضع غزة.

