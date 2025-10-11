السبت 11 أكتوبر 2025
فتح شارع 26 يوليو أمام حركة السيارات باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، شارع  26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان أمام حركة السيارات، على أن تستكمل تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) غدًا الأحد.

 

غلق شارع 26 يوليو كليًّا

كانت إدارة مرور الجيزة أعلنت غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام فقط لتنفيذ  أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).
 

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) فقد تقرر تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لـ(12) برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، ويستلزم ذلك غلقًا كليًّا بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 10 / 10 / 2025 حتى صباح يوم الأحد الموافق 12 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من كل يوم.

 

تحويلات مرورية شارع 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

المسار البديل الأول:
حركة المركبات القادمة من كوبري ١٥ مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع ٢٦ يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

المسار البديل الثاني:
الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا مرة أخرى إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

 

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال.

