دعما لعمارة بيوت الله، افتتاح مسجدين جديدين بالغربية

افتتحت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة 10 أكتوبر مسجدين جديدين في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى ومواكبةً للجمهورية الجديدة.

تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة مركز كفر الزيات ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت مركز طنطا وذلك بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وإشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

شهد افتتاح المسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة حضور الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية نائبًا عن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى جانب عادل داوود رئيس مجلس ومدينة كفر الزيات والشيخ محمد زيد مدير إدارة أوقاف كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمركز.



وألقى فضيلة الدكتور نوح العيسوي خطبة الجمعة بالمسجد مؤكدًا أهمية دور بيوت الله في ترسيخ القيم الأخلاقية ونشر الفكر الوسطي.

وفي مركز طنطا تم افتتاح مسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت بحضور فضيلة الشيخ سامي الفقي مدير إدارة أوقاف طنطا أول ولفيف من القيادات الشعبية والدينية حيث ألقى الشيخ سامي الفقي خطبة الجمعة بمناسبة الافتتاح.

ويأتي افتتاح المسجدين ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تنفذها وزارة الأوقاف في مختلف محافظات الجمهورية دعمًا لرسالة التنوير ونشر الوسطية وب

