ماجد المصري ضيف شرف عرض "عين العقل" بمهرجان المهن التمثيلية المسرحي (صور)

ماجد المصري من العرض،
شهد مسرح الهوسابير مساء أمس الأربعاء، وضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، عرضًا مميزًا بعنوان "عين العقل"، بينما كانت المفاجأة في ظهور النجم ماجد المصري ضيف شرف في العرض المسرحي. 

ماجد المصري

وشهد العرض حضورًا خاصًا للنجم ماجد المصري، الذي لم يكتفِ بمشاهدة العرض من بين الجمهور في صالة المسرح، بل كان أيضًا ضيف شرف داخل العرض نفسه، حيث فاجأ الجميع بظهوره في مشهد على الخشبة، ما أشعل تصفيق الحاضرين الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة. 

 

مسابقة The Best  

وعقب انتهاء العرض، أُعلنت نتائج تصويت الجمهور في مسابقة "The Best" التي تُقام لأول مرة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان، حيث فاز وليد عبد الغني بجائزة أفضل ممثل، بينما حصلت ميرنا نديم على جائزة أفضل ممثلة، في تأكيد جديد على تفاعل الجمهور ودعمه للمواهب الشابة التي يقدمها المهرجان.

