وزير الثقافة ناعيًا عمرو دوارة: نموذج للمثقف المخلص لفنه ووطنه

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الذي توفي صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى خلالها الساحة الفنية والثقافية بجهوده وإسهاماته في الإخراج والنقد والتوثيق للمسرح المصري ورواده.

وزير الثقافة ينعى عمرو دوارة

وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه، وقدم على مدار مسيرته الطويلة عطاءً متواصلًا في خدمة المسرح المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي فقد قامة نقدية وبحثية كبيرة تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

