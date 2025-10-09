مي فاروق: لا أندم على قراراتي واسمي دلوقت مطروح بقوة في السوق

أكدت الفنانة مي فاروق أنها لا تندم على أي قرار تتخذه في حياتها، موضحة أنها تمنح نفسها وقتًا كافيًا قبل اتخاذ أي خطوة فنية أو شخصية.

وقالت مي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش إطلاق ألبومها الأول “تاريخي”: “ أي قرار مش بندم عليه، لأني باخد وقت كبير قبل ما أخده، وكنت حابة أعود الناس عليا الأول، والحمد لله اسمي دلوقتي مطروح في السوق وده يرضيني جدًا. شخصيتي كمان بقت أقوى، وده خلاني أقول لازم أقدّم شغلي لجمهوري بالشكل اللي يستحقه”.

وأضافت مي: “أنا شخص بطبعي بيتكسف جدًّا، والكسوف ده ساعات بيوصل لدرجة ممكن تتفهم غلط، لكن الحمد لله اتواصلت مع الأستاذ محسن جابر، وده بالنسبالي مدين عشرة عمري، وهو أخويا من وإحنا صغيرين”.

وتابعت: “كنت دايمًا بحلم إني أشتغل مع الشاعر نادر عبد الله، والغريب إننا ما اتقابلناش قبل كده، لكن لما سمعت الكلام اللي كتبه، حسّيت إنه شبهي جدًا ولامسني من جوَّة”.

من جانبه، أشاد الشاعر الغنائي تامر حسين بالمنتج محسن جابر وقال: “محسن جابر رقم واحد، ومع ذلك عمره ما قال كده عن نفسه رغم موهبته الكبيرة. وكنت اتكلمت مع مي بعد ما غنت في حفلة تكريم الموسيقار هاني شنودة، وقلت لها إنها قدّمت الحفلة بطريقة مختلفة ومبهرة”

