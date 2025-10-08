بجوائز مالية للمرة الأولى، بطولة مصر المفتوحة للهواة تجمع نجوم الجولف من 15 دولة

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن مشاركة دولية قياسية في بطولة مصر للهواة 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025 في نادي دريم لاند للجولف بالقاهرة.

ويشارك في البطولة اكثر من 60 لاعبا يمثلون 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، سويسرا، جمهورية التشيك، البرازيل، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الأردن، لبنان، تونس، ومصر الدولة المستضيفة.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة تحولًا نوعيًا في تاريخها، حيث أعلن الاتحاد المصري للجولف عن تقديم جوائز مالية للفائزين للمرة الأولى، إلى جانب استحداث فئة جديدة، وهى الرواد ( فوق 50 عاما ) ويشارك فيها أكثر من 40 لاعبا يمثلون نحو 10 دول عربية واجنبية.

وأكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: "نحن فخورون بإطلاق بطولة مصر لكبار السن لأول مرة، مما يتيح للاعبين من كل الأعمار فرصة المشاركة معا في هذا الحدث التاريخي. هذه البطولة ليست مجرد إنجاز رياضي، بل هي أيضا دفعة قوية للسياحة الرياضية في مصر."

وأضاف: "تعد بطولة مصر المفتوحة للهواة، واحدة من أقدم وأعرق البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ انطلاقها عام 1920، وتتميز بأنها مُعترف بها ضمن التصنيف العالمي للهواة (WAGR) وضمن فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)، وتؤكد التزامنا بتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.