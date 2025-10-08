الأربعاء 08 أكتوبر 2025
نقل رئيس حي شرق الإسكندرية إلى النيابة العامة

نقلت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيا في قضية رشوة.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.  

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا. 

على الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.   

