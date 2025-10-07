وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية للشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات تصنيع الفوسفات

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية إطارية للشراكة في مشروعات تصنيع خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة، وذلك بين الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "فيركيم مصر للأسمدة" إحدى شركات مجموعة بولي سيرف للأسمدة.

حضر التوقيع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وتستهدف الشراكة الجديدة إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وآخر لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة لتعظيم قيمته الاقتصادية، وذلك في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتطوير وتنمية قطاع التعدين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية واستغلالها بالشكل الأمثل.

وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور عمرو حسن عليوة، رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، والدكتورة نهلة عبد السلام الجبلي، عضو مجلس إدارة "فيركيم مصر للأسمدة".

مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك تعظيم للقيمة المضافة

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك يُعد تجسيدًا حقيقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمدة، وزيادة الصادرات.

