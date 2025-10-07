الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية للشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات تصنيع الفوسفات

اتفاقية للشراكة في
اتفاقية للشراكة في مشروعات تصنيع الفوسفات، فيتو
ads

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية إطارية للشراكة في مشروعات تصنيع خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة، وذلك بين الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "فيركيم مصر للأسمدة" إحدى شركات مجموعة بولي سيرف للأسمدة.
حضر التوقيع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وتستهدف الشراكة الجديدة إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وآخر لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة لتعظيم قيمته الاقتصادية، وذلك في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتطوير وتنمية قطاع التعدين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور عمرو حسن عليوة، رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، والدكتورة نهلة عبد السلام الجبلي، عضو مجلس إدارة "فيركيم مصر للأسمدة".

 

مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك تعظيم للقيمة المضافة 

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك يُعد تجسيدًا حقيقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمدة، وزيادة الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسمدة الفوسفاتية البترول والثروة المعدنية الخامات التعدينية الشركة المصرية للثروات التعدينية الشراكة مع القطاع الخاص القيمة المضافة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية مجموعة بولي سيرف للاسمدة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

منسوب بحيرة سد النهضة ينخفض، وباحث بالشأن الإفريقي: خلال أيام تدفقات النيل تصل للسد العالي

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

وداع يليق بالعلماء، 12 صورة توثق اللحظات الأخيرة للدكتور أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

الخشت ناعيا أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة السنة النبوية وعلومها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads