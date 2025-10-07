الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حبس عاطل بتهمة ترويج قطع أثرية مزيفة في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل بتهمة الترويج لقطع اثرية مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بقصد النصب والاحتيال على راغبي اقتناء هذه المقتنيات، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على هواتف المتهم المحمول وتفريغها. 


البداية كانت عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مقطع الفيديو تم تداوله على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لقطع اثرية يعرضها أحد الأشخاص للبيع.


علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن تحديد هوية صاحب الحساب الذي قام بنشر الفيديوهات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملوّنة التي تُستخدم كديكور وبث المقطع عبر صفحته الشخصية، زاعمًا أنها قطع أثرية، بهدف النصب على راغبي اقتناء مثل هذه المقتنيات.


واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

