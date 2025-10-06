آسر ياسين عن شخصيته في فيلم وتر واحد: مدير أعمال ويجز (فيديو)

قال الفنان آسر ياسين، إنه يقدم شخصية مختلفة من خلال مشاركته في فيلم وتر واحد، مشيرا إلي أن الدور جديد عليه وغني في تفاصيله

https://www.instagram.com/reel/DPdg1VcjB_O/?igsh=MTkzMTlqamowMDNtbQ==

آسر ياسين في فيلم وتر واحد

وأضاف آسر ياسين في تصريحات لبرنامج et: أنه يظهر بشخصية مدير أعمال مواهب شابة ومن ضمنهم ويجز

وانضمت الفنانة الشابة مايان السيد إلى قائمة أبطال فيلم “وتر واحد” والذي يعد التجربة الأولى لمغني الراب ويجز في السينما.

فيلم وتر واحد يقوم ببطولته: ويجز، آسر ياسين، تارا عماد، مايان ألسيد، والعمل من تأليف وإخراج علي العربي.

وكان نجم الراب ويجز، أشعل حفل النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة وذلك على مسرح "U-ARENA، بمشاركة شقيقه خالد علي، والرابر ديز توو سكيني، وعدد من مطربي الراب الشباب.

وأشعل ويجز حماس جمهوره بمجموعة من أغانيه، ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الأيام" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.