والدة الفنانة وفاء عامر تزور قبر مبارك في ذكري انتصارات أكتوبر (فيديو)

زارت والدة الفنانة وفاء عامر قبر الرئيس الراحل حسني مبارك في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة ودعت له بالرحمة والمغفرة، لافتة إلى أن صور مبارك في كل مكان وطالبت الجميع بالالتفاف حول الرئيس السيسي، مشيرة أن مبارك أصبح تاريخا.

ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

وتمر اليوم الإثنين ذكرى انتصارات أكتوبر التي تعد من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، حيث تعيد إلى الأذهان بطولات الجيش المصري الذي سطر بدمائه ملحمة استرداد الكرامة والعزة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

