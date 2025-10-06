نائب يسأل الحكومة عن استعدادات مواجهة السيول والأمطار مع دخول الشتاء

وجه خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الموارد المائية والري، والمالية، حول مدى جاهزية واستعداد الحكومة لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري لما لهذه المحافظات من طبيعة جغرافية تجعلها أكثر عرضة للأضرار.

اضرار التعرض للسيول والأمطار

وأكد النائب أن السنوات الماضية شهدت مشاهد “غرق” متكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول، الأمر الذي تسبب في شلل مروري وخسائر مادية جسيمة، ما يستدعي هذه المرة تحركًا استباقيًا لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

وطالب بكشف حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول؟، متسائلا: هل تم وضع خطة عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات قبل بداية موسم الشتاء، وكيف ستتم مواجهة القصور في المعدات والآليات؟.

كما تساءل عضو مجلس النواب: هل هناك خطة للتنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد العامة لمتابعة التنبؤات الجوية؟.

تجهيز معدات التعامل مع السيول والأمطار

وشدد النائب، على ضرورة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة وتزويدها بالسيارات والمعدات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ بمشاركة المجتمع المدني مقترحًا إنشاء غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الشتاء وتخصيص فرق تدخل سريع لشفط المياه من الشوارع الرئيسية فور هطول الأمطار.

وطالب عضو مجلس النواب، بتحديث الخرائط الجغرافية لمناطق تجمع المياه لتجنب تراكمها مستقبلًا وتفعيل الإنذار المبكر للمواطنين عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل، مؤكدًا أن الأمر لا يحتمل التأجيل فحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أولوية وطنية يجب أن تتصدر أجندة الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.