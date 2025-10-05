الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"القومي للترجمة" يشارك في إقامة أول معرض للكتاب في المترو

معرض الكتاب. فيتو
معرض الكتاب. فيتو

 يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح في أول معرض للكتاب في محطة مترو الأوبرا ابتداءًا من اليوم الأحد ٥ أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

معرض الكتاب فى المترو

جاء ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ولتعزيز الوعي بالتاريخ المصري وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في المعرض ما يقرب من ١٢٥ عنوان من أهم وأحدث إصداراته التي تختص بالشأن المصري وتاريخه الحافل بالانتصارات.. نستعرض القائمة الكاملة وبالأسعار ومن بينها؛ "الحب والحرب في عيون طفل"، و"مفاجأة أكتوبر"، و"قاموس عاشق لمصر"، و"كيف خسرت إسرائيل"، و"ذات يوم في مصر"، و"انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"فرقة العمال المصرية"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"التاريخانية"، و"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر"، و"بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين"، و"صورة المجتمع المصري"، و"كليوباترا.. سيرة ملكة"، و"التراث الثقافي غير المستغل".


جدير بالذكر أن المركز سيقدم خصمًا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض محطة مترو الأوبرا للكتاب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات وزارة الثقافة اكتوبر المجيدة المركز القومي للترجمة انتصارات اكتوبر المجيد محطة مترو الأوبرا معرض الكتاب وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads