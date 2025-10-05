"القومي للترجمة" يشارك في إقامة أول معرض للكتاب في المترو

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح في أول معرض للكتاب في محطة مترو الأوبرا ابتداءًا من اليوم الأحد ٥ أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

معرض الكتاب فى المترو

جاء ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ولتعزيز الوعي بالتاريخ المصري وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في المعرض ما يقرب من ١٢٥ عنوان من أهم وأحدث إصداراته التي تختص بالشأن المصري وتاريخه الحافل بالانتصارات.. نستعرض القائمة الكاملة وبالأسعار ومن بينها؛ "الحب والحرب في عيون طفل"، و"مفاجأة أكتوبر"، و"قاموس عاشق لمصر"، و"كيف خسرت إسرائيل"، و"ذات يوم في مصر"، و"انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"فرقة العمال المصرية"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية"، و"التاريخانية"، و"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر"، و"بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين"، و"صورة المجتمع المصري"، و"كليوباترا.. سيرة ملكة"، و"التراث الثقافي غير المستغل".



جدير بالذكر أن المركز سيقدم خصمًا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض محطة مترو الأوبرا للكتاب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.