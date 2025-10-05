الأحد 05 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر

محكمة، فيتو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 71 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بـالهيكل الإداري بالتجمع إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل. 

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحتى 29 أكتوبر من عام 2022 بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.


ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا إرتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

