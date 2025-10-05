الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد احتجاجه على المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية، اجتماع عاجل لمجلس المحامين

مجلس المحامين، فيتو
يجتمع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين، عصر اليوم الأحد، بدعوة من عبد الحليم علام، النقيب العام، لمناقشة ملفات عاجلة من بينها موقف المحامين من المادة ١٠٥ في مشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية 

وانسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس السبت من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

 

وأكد نقيب المحامين، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة “انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة”، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح “يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع”.

المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية

