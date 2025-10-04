افتتاح المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة

جمال الدين: نعمل على تطوير الإجراءات الجمركية بجميع مواني اقتصادية قناة السويس تحقيقًا للريادة الدولية

افتتح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ والمقامة داخل ميناء السخنة التابع لاقتصادية قناة السويس.

المستهدف من المنظومة

وتستهدف المعامل المركزية، الفحص الآني لبضائع الوارد والصادر المختلفة، تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي وصولا ليومين كحد أقصى، لما يحققه ذلك من تحسين لترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

أبرز الحضور خلال الافتتاح

جاء ذلك بحضور نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، وممثلي شركة مواني دبي السخنة، وعدد من المستثمرين والمستخلصين الجمركيين.

وفي اجتماع موسع على هامش الافتتاحات، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانيها تحقيقًا للريادة الدولية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات كافة التي تواجه الإفراج الجمركي، وحركة البضائع من وإلى مواني الهيئة والعكس، لافتًا إلى الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة الذي تصدر مواني إفريقيا وجاء في المرتبة الثالثة عالميًّا بمؤشر البنك الدولي لأداء مواني الحاويات CPPI 2024، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمكن البناء عليه لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي رائد عالميًّا.

جانب من الافتتاح، فيتو

من جانبه أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل جاهدة على توحيد أساليب العمل بالجهات المعنية بالإفراج الجمركي وفحص بضائع الصادر والوارد، مؤكدًا أن القرار الوزاري بالعمل المتواصل طوال أيام الأسبوع، ساهم بشكلٍ لافت في خفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى وجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة وتكامل جهود جهات الفحص يسرع من زمن الإفراج الجمركي، مثمنًّا جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير موانيها وإجراءات الإفراج بها الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز الصادرات المصرية للخارج.

وأعقب الاجتماع جولة تفقدية لمركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، شهد خلاله الحضور عرضًا تقديميًّا عن منصة SCZONE Trade التي تستهدف حوكمة الإجراءات الجمركية لضمان إحكام الرقابة الجمركية والفنية، وتعظيم إيرادات الدولة، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع معدلات أداء الأعمال، وكذا تعزيز المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية عالميًّا؛ حيث تتكامل المنظومة الرقمية الجديدة التي يدار بها مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، مع منصة eTabadul التي تستهدف التشبيك الصناعي بين الشركات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، تعظيمًا لنسبة المكون المحلي في الصادرات المصرية، بالإضافة للدور الفاعل الذي تلعبه خدمات الشباك الواحد بالهيئة، الذي يقوم برقمنة الخدمات والتراخيص والإجراءات المقدمة للمستثمرين.

وفي ختام الجولة، توجه الحضور لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن استراتيجية الهيئة، ومحور الرقمنة الذي توليه الهيئة اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن سلاسة الإجراءات داخل الهيئة، وسهولة أداء الأعمال من خلال شباك واحد حقيقي هي حجر الزاوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي تساهم كذلك في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا ودوليًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.