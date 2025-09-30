ما اكتفتش بالحضور متأخرة، شاهد ماذا فعلت ملك زاهر في العرض الخاص لمسلسل شقيقتها "ولد وبنت وشايب"

حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، على دعم شقيقتها ليلى في العرض الخاص لمسلسل “ولد وبنت وشايب” والذي أقيم في أحد المولات بالشيخ زايد.

العرض الخاص لمسلسل ولد وبنت وشايب

وبرغم أن ملك جاءت إلى العرض متأخرة، إلا أنها حرصت على التقاط الصور برفقة جمهورها في المول.

وحرص الفنان أحمد زاهر وأسرته على دعم ابنته ليلى أثناء العرض الخاص في مسلسلها الجديد ولد وبنت وشايب، والتي تشارك فيه مع أشرف عبد الباقي، وحضر العرض الخاص للعمل المقام حاليًّا بصحبة زوجته وابنته.

كما حرص أيضًا هشام جمال على دعم زوجته ليلى بحضوره بصحبتها.

ويعد مسلسل ولد وبنت وشايب ثاني تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية بعد تجربتها الأولى في مين يصدق.

وكانت منصة “واتش إت” طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد وبنت وشايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

وأعلنت المخرجة زينة عبد الباقي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ولد وبنت وشايب” مؤخرًا، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة كلاكيت مكتوب عليها كلمة “فركش”، بالإضافة إلى فيديو من موقع تصوير آخر مشاهد العمل معلنة بذلك إسدال الستار على آخر مشاهد العمل.

أتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

