خلال ساعات، إعلان نتائج منح الدكتور علي مصيلحي التعليمية للدراسة بالجامعات الأهلية

تعلن أمانة مجلس الجامعات الأهلية، اليوم السبت، نتائج المنح الدراسية "الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

وكانت أمانة مجلس الجامعات الأهلية، أغلقت الخميس الماضى باب التقديم للحصول على منح "المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.



تشمل المنحة دراسة تخصصات في المجالات الآتية:

الطب

التمريض

الطب البيطري

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الزراعة

إدارة الأعمال

السياحة

والفنون والتصميم

الجامعات المتاح بها الالتحاق بمنحة بنك ناصر الاجتماعي



كما حدد مجلس الجامعات الأهلية، الجامعات التي يتوفر فيها التقديم للحصول على المنحة وهي كالتالي:

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة الوادي الجديد الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

ولمعرفة كافة التفاصيل، يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية هنـــــــــــــــا:

