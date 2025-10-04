لتنشيط السياحة، النجم العالمي رامبا يشعل ليالي أسوان بحضور الآلاف من جنسيات مختلف (فيديو)

استضافت محافظة أسوان الحفل الغنائي العالمي للنجم الألماني رامبا، في أحد الفنادق السياحية وذلك ضمن جهود المحافظة في تنشيط السياحة والترويج لها عالميًّا.

حضور الحفل

وحضر الحفل أكثر من 3 آلاف شخص، وسط حضور للسائحين الأجانب بشكل لافت.

يذكر أن اختتمت محافظة أسوان أسبوع فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي خلال الأيام القليلة الماضية، والتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم في رحلة نيلية، والذين يقومون حاليًّا بزيارة المعالم والمزارات الأثرية والسياحية بزهرة الجنوب.

وتم تقديم باقة متنوعة من الموسيقى العربية وفرق الفنون الشعبية التي تعكس التراث الأسواني الأصيل الذي تتميز بها هذه المحافظة العريقة، كما تم استقبال الوفود السياحية بتوزيع الورود للترحيب بهم، فضلًا عن قيام المحافظ بإهداء الكتيبات والبرشورات والهدايا التذكارية الفرعونية المتنوعة على السائحين.

وفي مستهل لقائه رحب الدكتور إسماعيل كمال بالأفواج السياحية المتنوعة من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى ثابتة وتسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية بما يعزز من مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية على خريطة السياحة العالمية حيث يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الهام.

وأشار الى أن أسوان تستمد قوتها السياحية من مقوماتها الفريدة، التي تجمع بين الحضارة والتاريخ العريق والمقاصد الطبيعية الخلابة مما يجعلها قبلة مفضلة لمختلف جنسيات العالم، ويوجد تعاون مستمر مع وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين، خاصة مع قرب الموسم السياحي الشتوي الذي يشهد توافدًا كثيفًا من السائحين من مختلف دول العالم.

