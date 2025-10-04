مصدر مصري: جار التجهيز لبدء مناقشات توفير ظروف عملية التبادل بين إسرائيل وحماس

قال مصدر مصري مطلع مساء الجمعة، إنه يجري حاليًّا التجهيز لحوار فلسطيني جامع حول مستقبل قطاع غزة.



وأضاف المصدر المصري وفق القاهرة الإخبارية، إنه يجري حاليًّا الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك بعد إعلان حركة حماس مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إلى توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

