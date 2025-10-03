الجمعة 03 أكتوبر 2025
سياسة

لجنة خاصة بـ"النواب" لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

 لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض

كما وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض.

وترصد فيتو تفاصيل تلك اللجنة وموعد عملها كالتالي:

تتشكل اللجنة الخاصة على النحو التالي: 

أحمد سعد الدين وكيل المجلس - رئيسا 

إبراهيم الهنيدي 

إيهاب الطماوي

طارق رضوان 

محمد عبد العزيز

علاء عابد 

عاطف ناصر

أحمد بهاء شلبي

أيمن أبو العلا

مها عبد الناصر

أميرة أبو شقة 

ضياء الدين داوود 

أحمد الشرقاوي

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون أن يكون له حق التصويت وهم:

وزير الشئون النيابية

وزير العدل

نقيب المحامين

محمد عبد العليم كفافي

ممثل عن مجلس القضاء الأعلى 

ممثل عن النيابة العامة 

ممثل عن وزارة الداخلية 

ممثل عن وزارة الاتصالات 

ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان 

ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة 

محمد شحاته متخصص في القضايا الجنائية.

وحول موعد عملها، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة أن تبدأ أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.

