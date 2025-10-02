الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة

التوقيت الشتوى، فيتو
التوقيت الشتوى، فيتو

موعد التوقيت الشتوي، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد انتهاء التوقيت الصيفي، والذي تم البدء في تطبيقه أبريل الماضي، وينتهى أكتوبر الجاري، ويبدأ تأخير الساعة 60 دقيقة، مع بداية يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر.

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

عدا البقالة والأفران، تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المنشآت بأسوان


وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل - آخر جمعة في شهر إبريل،  ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الإثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوى

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

التوقيت الشتوى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

